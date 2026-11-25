W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na rafinerię w Kujbyszewie w Samarze oraz rafinerię w Syzranie, gdzie w wyniku trafień wybuchły rozległe pożary.

W rafinerii Kuibyshevskiej, należącej do koncernu „Rosnieft” i o wydajności około 7 mln ton ropy rocznie, uszkodzeniu uległy instalacje pierwotnego przetwarzania ropy AVT-4 i AVT-5, instalacja reformingu oraz dwa zbiorniki, a w rafinerii w Syzraniu wstępnie uszkodzone zostały instalacje AWT-6, instalacji do usuwania siarki, reformingu katalitycznego, hydrorafinacji, izomeryzacji oraz dwa zbiorniki.

Ponadto dowództwo wojskowe podało szczegółowe informacje na temat skutków wcześniejszych ataków na infrastrukturę paliwową w obwodzie rostowskim: po ataku z 23 listopada wstrzymano pracę rafinerii w Nowoszachtinsku, a po atakach z 16 listopada na bazie paliwowej spółki „Flash Energy” w Azowie zniszczono dwa i uszkodzono cztery zbiorniki, natomiast na bazie paliwowej „Azowska-3” zniszczono cztery i uszkodzono pięć zbiorników.

Źródło: komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 24 na 25 listopada doszło do wybuchów w okolicy kilku obiektów przemysłowych. Atakom uległy rafinerie w Nowokuibyszewsku i Syzranie, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.

Drony zadały serię uderzeń na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowoszachtinsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

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