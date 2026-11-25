25 listopada operatorzy pojazdów dalekiego zasięgu z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczyli rosyjski wielofunkcyjny kompleks wywiadowczo-informacyjny obrony powietrzno-kosmicznej (MRIK-VKO). Znajdował się on w obwodzie smoleńskim w Federacji Rosyjskiej i służył do obserwacji przestrzeni powietrznej i kosmicznej.

Rosyjski system był w stanie wykrywać pociski skrzydłowe oraz słabo wykrywalne statki powietrzne w odległości do 2500 km.

Według danych ukraińskiego wywiadu kompleks był w stanie wykrywać statki powietrzne o niskiej wykrywalności radarowej, a także pociski skrzydłowe w odległości do 2500 km. Uzyskane informacje były wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne do zapewnienia działania systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Wcześniej źródła OSINT informowały, że 21 listopada zaatakowano węzeł radiotechniczny 821. Głównego Centrum Wywiadu Sytuacji Kosmicznej Federacji Rosyjskiej. Według wstępnych danych atak przeprowadziło ponad 30 bezzałogowych statków powietrznych z napędem odrzutowym, a stacja radarowa i sztab doznały poważnych uszkodzeń.

To właśnie ten kompleks dostarczał rosyjskim jednostkom obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej informacji o sytuacji powietrznej i kosmicznej. W ten sposób jego zniszczenie osłabia zdolność Rosji do terminowego wykrywania zagrożeń rakietowych.

Poinformowało o tym Główny Sztab Wywiadu.

Żołnierze oddziału specjalnego Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy „Primary” przeprowadzili serię udanych ataków na cenne cele rosyjskiej armii okupacyjnej.

Żołnierze sił specjalnych Głównego Zarządu Wywiadu przeprowadzili w obwodzie sumskim siedmiotygodniową operację pod nazwą „Czebureczna”. W tym czasie ukraińscy żołnierze pokrzyżowali plany ofensywne rosyjskich wojsk, oczyścili 642 hektary terenu i zlikwidowali ponad setkę okupantów. Kolejnych 29 rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli.

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