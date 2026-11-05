ГУР зачистило 642 гектари на Сумщині під час операції Чебуречна

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели на Сумщині семитижневу операцію під назвою «Чебуречна». За цей час українські воїни зірвали наступальні плани російських військ, зачистили 642 гектари території та знищили понад сотню окупантів. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

Операцію «Чебуречна» провели бійці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР Міністерства оборони України. Бойова робота тривала сім тижнів і складалася з двох етапів. Українські спецпризначенці діяли на визначеній ділянці Сумщини, де мали зупинити просування російських військ і не допустити реалізації їхніх наступальних планів.

У результаті операції розвідники відбили та зачистили 642 гектари території. Після завершення бойових завдань звільнені позиції передали іншим підрозділам Сил оборони України. Це дало змогу українським військовим закріпитися на зайнятих рубежах і продовжити оборону цієї ділянки.

Яких втрат зазнали російські війська

За даними ГУР, під час операції українські спецпризначенці знищили 107 російських військових. Ще 157 окупантів дістали поранення. Крім того, 29 військовослужбовців РФ потрапили в полон. Окремо розвідка повідомила про значні втрати росіян у техніці та військовій інфраструктурі. Зокрема, українські бійці знищили 61 місце запуску та пункт управління безпілотниками. Це обмежило можливості противника використовувати дрони для розвідки й атак на цій ділянці фронту.

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Також під час операції було уражено 31 артилерійську систему та 368 одиниць автомобільної техніки. Серед знищених цілей — 630 укриттів і фортифікаційних споруд, які російські військові використовували для розміщення особового складу та обладнання позицій. Загалом результати операції охоплюють як втрати російської армії в особовому складі, так і знищення техніки, засобів управління безпілотниками та укріплень.

У ГУР зазначають, що операція «Чебуречна» дозволила зірвати плани російських військ на цьому напрямку та повернути під контроль українських підрозділів значну ділянку території Сумщини.

Водночас оприлюднені цифри є даними української військової розвідки. Незалежного підтвердження всіх заявлених втрат російської армії наразі немає. Про її результати повідомили в Головному управлінні розвідки.

Українські військові нещодавно змогли покращити свої позиції у Сумській та Донецькій областях, а також зірвати низку наступальних операцій російської армії. На окремих напрямках окупанти намагалися просунутися вперед, однак зіткнулися з українськими контратаками.

Упродовж минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще семеро людей постраждали, серед них — 12-річна дівчина.

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