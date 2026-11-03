РФ обстріляла 17 населених пунктів Сумщини, є загиблий і постраждалі

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Упродовж минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще семеро людей постраждали, серед них — 12-річна дівчина.

У Миколаївській селищній громаді внаслідок ударів російських безпілотників загинув 63-річний чоловік. Також травм зазнала 61-річна жінка.

У Глухівській громаді поранення отримала 64-річна місцева жителька.

Ще п’ятеро людей, зокрема 12-річна дівчина, звернулися по медичну допомогу через травми, яких вони зазнали під час обстрілів у попередні дні.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та об’єкти цивільної інфраструктури.

Поліцейські документують наслідки російських атак і збирають докази. За фактами воєнних злочинів розпочато кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Про це повідомила Національна поліція України.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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