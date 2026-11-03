Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами

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У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи лунали в низці міст, а в Харкові внаслідок удару по медичному закладу постраждали 46 людей.

Про це повідомляють місцева влада та Повітряні сили ЗСУ.

Одним із наслідків обстрілу став удар по медичному закладу в Немишлянському районі Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, кількість постраждалих зросла до 46 осіб. У лікарні та навколишніх багатоповерхівках вибито понад тисячу вікон.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що влучання припало на перехід між корпусами медичного закладу. Пошкоджено будівлю одного з відділень, чотири житлові багатоповерхівки та десять автомобілів. Близько 200 пацієнтів вирішили евакуювати до інших лікарень. Екстрені служби працювали на місці удару.

Також російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Дніпрі та Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Інформацію про можливих постраждалих уточнювали.

Під час атаки Повітряні сили попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу та Зеленодольська на Дніпропетровщині, а також Ладижина й Гайсина на Вінниччині. Харків перебував під загрозою комбінованого удару балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Згодом повідомлялося і про нові пуски балістики в напрямку Києва.

На тлі ракетної небезпеки в різних регіонах України фіксували рух ударних безпілотників. Повідомлення про вибухи надходили з Хмельницького, Рівного, Житомира, Запоріжжя, Дніпра та Ладижина. У Житомирі місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням.

Інформація про можливі наслідки атаки в інших регіонах на момент публікації уточнювалася. Жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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Росія за тиждень 94 рази атакувала енергетику України — Міненерго.

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