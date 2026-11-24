У середу, 25 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Для населення запровадять погодинні графіки, а для промислових підприємств — обмеження потужності. Причина таких заходів — наслідки російських атак на енергетичну систему.

За інформацією компанії, обмеження діятимуть цілодобово, тобто з 00:00 до 24:00 25 листопада. Для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень для населення становитиме від 0,5 до 3 черг. Тривалість і час відключень залежатимуть від конкретного графіка та ситуації в регіоні.

В «Укренерго» пояснили, що вимушені запроваджувати такі заходи через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Обмеження допомагають підтримувати баланс в енергосистемі та уникати більш масштабних проблем з електропостачанням. Водночас графіки можуть відрізнятися залежно від області. Тому в компанії радять перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу — саме там публікують час і черги відключень для конкретних адрес. Про це повідомила НЕК «Укренерго» в Telegram.

У вівторок, 24 листопада, у низці областей України протягом усієї доби діятимуть планові графіки відключення електроенергії.

22 листопада через російські атаки є нові знеструмлення у п’яти областях України. Без електрики частково залишилися споживачі Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської, Одеської та Харківської областей. Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

У Запорізькій області запровадили аварійні відключення електроенергії.

Ремонт лінії електропередачі в Одесу може тривати до трьох тижнів – Forbes.

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