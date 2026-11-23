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В Одесі можуть бути проблеми з складним енергопостачанням до трьох тижнів через пошкодження росіянами трьох опор високовольтної лінії НЕК «Укренерго», яка з’єднує Південноукраїнську АЕС із містом.

Про це виданню Forbes Ukraine повідомив анонімний топменеджер однієї з енергетичних компаній, зазначивши, що на вихідних місто залишалося без джерела живлення, а хоча ситуацію частково стабілізували, ремонт пошкоджених опор потребує часу.

У понеділок, 23 листопада, під час селекторної наради щодо ліквідації наслідків ворожих ударів президент України Володимир Зеленський заявив про вкрай складну ситуацію в Одесі та області через атаки по лініях електропередачі й підстанціях, підкресливши, що російські сили цілеспрямовано чекають на відновлення об’єктів і завдають повторних ударів, а також шукають альтернативні маршрути енергопостачання, щоб їх знищити. Того ж дня очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що попередні дві доби стали серйозним випробуванням для міста, оскільки через удари по енергетичній інфраструктурі області Одеса залишалася без світла, тепла та води.

Джерело: Forbes Ukraine.

23 листопада енергетики завершили складні ремонтні роботи в Одесі та Одеському районі й поступово повертають електропостачання до графіків відключень.

Більша частина Одеси вже з водою після масштабного знеструмлення, спричиненого російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Водночас у частині міста ще немає водопостачання та тепла. Комунальники організували підвіз води, у місті також працюють бювети та близько 300 пунктів незламності.

В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

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