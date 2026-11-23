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Енергетики 23 листопада завершили складні ремонтні роботи в Одесі та Одеському районі й поступово повертають електропостачання до графіків відключень.

Водночас мережі залишаються вразливими до перевантажень. Жителів просять не вмикати одночасно всі електроприлади після появи світла, а користуватися бойлерами, пральними машинами, обігрівачами та іншою потужною технікою по черзі.

Це допоможе уникнути нових аварій та стабілізувати роботу електромереж.

Джерело: ДТЕК.

Більша частина Одеси вже з водою після масштабного знеструмлення, спричиненого російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Водночас у частині міста ще немає водопостачання та тепла. Комунальники організували підвіз води, у місті також працюють бювети та близько 300 пунктів незламності.

В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

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