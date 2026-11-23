23 listopada pracownicy energetyczni zakończyli skomplikowane prace remontowe w Odessie i okręgu odeskim i stopniowo przywracają dostawy energii elektrycznej zgodnie z harmonogramami przerw w dostawach.

Jednocześnie sieci pozostają podatne na przeciążenia. Mieszkańców prosi się, aby po przywróceniu prądu nie włączali jednocześnie wszystkich urządzeń elektrycznych, lecz korzystali z bojlerów, pralek, grzejników i innych urządzeń o dużej mocy po kolei.

Pomoże to uniknąć nowych awarii i ustabilizować pracę sieci energetycznych.

Źródło: DTEK.

Większa część Odessy ma już dostęp do wody po zakrojonych na szeroką skalę przerwach w dostawach prądu spowodowanych rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie w części miasta nadal brakuje wody i ogrzewania. Służby komunalne zorganizowały dostawy wody, w mieście działają również punkty poboru wody oraz około 300 punktów pomocy.

W Odessie od 23 do 27 listopada włącznie uczniowie będą uczyć się zdalnie. Decyzja ta została podjęta z powodu znacznych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, ogrzewania i wody w mieście. Przedszkola w tym okresie będą działać wyłącznie z grupami dyżurnymi.

W Odessie i okręgu odeskim podczas alarmu powietrznego doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej. Gdy tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, pracownicy energetyki sprawdzą uszkodzone urządzenia i rozpoczną prace naprawcze.

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