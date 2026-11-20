DTEK opublikowało nagrania przedstawiające zniszczenia w obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim oraz pokazało, w jaki sposób pracownicy sektora energetycznego przywracali dostawy energii elektrycznej po kolejnym zmasowanym ataku Rosji 20 listopada.

W firmie zaznaczono, że na filmie widoczne są jedynie wybrane fragmenty szeroko zakrojonych prac, które można upublicznić bez narażania bezpieczeństwa pracowników i obiektów.

Dzięki wysiłkom pracowników sektora energetycznego udało się ustabilizować sytuację w stolicy. Obecnie w Kijowie ponownie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej.

Ekipy remontowe kontynuują pracę pomimo deszczu i zimna, w dzień i w nocy, aby przywrócić światło do domów Ukraińców.

Źródło: DTEK.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył 20 listopada, że podczas ostatniego zmasowanego ataku Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 400 dronów bojowych i ponad 110 rakiet, w tym 27 balistycznych.

Państwowa Służba Ratownicza opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby.

Rosyjskie pociski balistyczne uszkodziły trzy mosty w Kijowie, co utrudnia ruch między brzegami.

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