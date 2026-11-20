Wideo: Firma DTEK opublikowała przerażające nagrania zniszczeń w obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim
DTEK opublikowało nagrania przedstawiające zniszczenia w obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim oraz pokazało, w jaki sposób pracownicy sektora energetycznego przywracali dostawy energii elektrycznej po kolejnym zmasowanym ataku Rosji 20 listopada.
W firmie zaznaczono, że na filmie widoczne są jedynie wybrane fragmenty szeroko zakrojonych prac, które można upublicznić bez narażania bezpieczeństwa pracowników i obiektów.
Dzięki wysiłkom pracowników sektora energetycznego udało się ustabilizować sytuację w stolicy. Obecnie w Kijowie ponownie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej.
Ekipy remontowe kontynuują pracę pomimo deszczu i zimna, w dzień i w nocy, aby przywrócić światło do domów Ukraińców.
Źródło: DTEK.
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył 20 listopada, że podczas ostatniego zmasowanego ataku Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 400 dronów bojowych i ponad 110 rakiet, w tym 27 balistycznych.
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