W Dnieprze oraz w rejonach Dnieprowskim, Pawłogradzkim, Synielnikowskim i Samarowskim obwodu dniepropetrowskiego 24 listopada wprowadzono awaryjne odcięcia prądu na polecenie „Ukrenergo”. Planowe harmonogramy nie obowiązują obecnie.

Z powodu uszkodzeń sieci magistralnych sytuacja w obwodzie pozostaje trudna.

Pracownicy energetyczni przywrócili już zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej i kontynuują prace naprawcze w celu przywrócenia dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych.

Prace utrudniają długotrwałe alarmy powietrzne.

Źródło: DTEK

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne odcięcia prądu.

W Dnieprze z powodu awaryjnego odcięcia prądu tymczasowo wstrzymano ruch pociągów metra, a także wszystkich linii tramwajowych i trolejbusowych. Stacje metra nadal pełnią jednak funkcję schronów.

W sobotę, 21 listopada, w Dnieprze oraz w czterech rejonach obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Z tego powodu odbiorcy nie powinni kierować się zwykłymi harmonogramami godzinowych ograniczeń.

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