В Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии
В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах Днепропетровской области 24 ноября были введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Плановые графики в настоящее время не действуют.
Из-за повреждений магистральных сетей ситуация в области остается сложной.
Энергетики уже подключили объекты критической инфраструктуры и продолжают ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение в домах.
Работы затрудняются длительными воздушными тревогами.
Источник: ДТЭК
В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.
В Днепре из-за аварийного отключения электроэнергии временно приостановили движение поездов метрополитена, а также всех трамвайных и троллейбусных маршрутов. При этом станции городского метро продолжают работать в качестве укрытий.
В субботу, 21 ноября, в Днепре и четырёх районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В связи с этим потребителям не следует ориентироваться на привычные графики почасовых ограничений.