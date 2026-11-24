В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах Днепропетровской области 24 ноября были введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Плановые графики в настоящее время не действуют.

Из-за повреждений магистральных сетей ситуация в области остается сложной.

Энергетики уже подключили объекты критической инфраструктуры и продолжают ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение в домах.

Работы затрудняются длительными воздушными тревогами.

Источник: ДТЭК

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

В Днепре из-за аварийного отключения электроэнергии временно приостановили движение поездов метрополитена, а также всех трамвайных и троллейбусных маршрутов. При этом станции городского метро продолжают работать в качестве укрытий.

В субботу, 21 ноября, в Днепре и четырёх районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В связи с этим потребителям не следует ориентироваться на привычные графики почасовых ограничений.

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