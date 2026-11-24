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У Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровщини 24 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії за командою «Укренерго». Планові графіки наразі не діють.

Через пошкодження магістральних мереж ситуація в області залишається складною.

Енергетики вже заживили об’єкти критичної інфраструктури та продовжують ремонтні роботи, щоб відновити електропостачання в оселях.

Роботи ускладнюються тривалими повітряними тривогами.

Джерело: ДТЕК

У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

У Дніпрі через аварійне відключення електроенергії тимчасово призупинили рух поїздів метрополітену, а також усіх трамвайних і тролейбусних маршрутів. При цьому станції міської підземки продовжують працювати як укриття.

У суботу, 21 листопада, у Дніпрі та чотирьох районах Дніпропетровської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через це споживачам не варто орієнтуватися на звичні графіки погодинних обмежень.

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