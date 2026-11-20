ДТЭК опубликовал кадры разрушений на энергетических объектах Киевской области и показал, как энергетики восстанавливали электроснабжение после очередной массированной атаки России 20 ноября.

В компании отметили, что на видео — лишь отдельные эпизоды масштабных работ, которые можно обнародовать без риска для безопасности работников и объектов.

Благодаря усилиям энергетиков ситуацию в столице удалось стабилизировать. Сейчас в Киеве снова действуют графики отключений электроэнергии.

Ремонтные бригады продолжают работать, несмотря на дождь и холод, днём и ночью, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Источник: ДТЭК.

Президент Владимир Зеленский 20 ноября заявил, что во время последней массированной атаки Россия применила против Украины более 400 ударных беспилотников и более 110 ракет, в том числе 27 баллистических.

ГСЧС обнародовала первые кадры последствий ночной атаки РФ на Киев.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека.

Российские баллистические ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

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