Россия перешла от точечных ударов по ключевому оборудованию энергоподстанций к массированным атакам с использованием кассетных боеприпасов, пытаясь повредить как можно больше элементов инфраструктуры.

По словам представителя «Укрэнерго» Ивана Юрика, автотрансформаторы хорошо защищены, поэтому противник сосредотачивается на поражении вторичного оборудования — выключателей, реле и трансформаторов тока и напряжения.

Из-за таких атак восстановление энергетических объектов может затянуться значительно дольше. В то же время Украина продолжает поддерживать работу энергосистемы благодаря резервам оборудования, работе ремонтных бригад и международной помощи.

Источник: Укринформ

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области полностью прекратила выработку электроэнергии и тепла из-за масштабных разрушений, вызванных российскими атаками. В настоящее время на территории предприятия продолжается разбор завалов.

9 ноября в результате очередной атаки была повреждена Трипольская теплоэлектростанция. В «Центрэнерго» назвали последствия обстрела чрезвычайно серьёзными.

ДТЭК опубликовал кадры разрушений на энергетических объектах Киевской области и показал, как энергетики восстанавливали электроснабжение после очередной массированной атаки России 20 ноября.

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