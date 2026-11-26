ДТЭК Днепровские электросети усилила ремонтные бригады, чтобы оперативнее устранять аварии и восстанавливать электроснабжение потребителей.

Энергетики также координируют работу с управляющими компаниями и ОСМД.

За прошедшие сутки компания получила около 59 тысяч звонков, почти 1,7 тысячи из которых касались аварий, требующих ремонта. Примерно половина заявок связана с внутридомовыми электросетями, остальные — с сетями ДТЭК. Если электроэнергия отсутствует только в вашем доме, жильцам рекомендуют сначала обратиться в управляющую компанию или ОСМД, которые отвечают за внутренние сети.

Количество аварий существенно возросло на фоне длительных экстренных отключений. Основной причиной называют перегрузку сетей после возобновления электроснабжения, когда потребители одновременно включают мощные электроприборы. Это может приводить к повреждению предохранителей, трансформаторов и электрощитов.

Энергетики призывают жителей после восстановления электроснабжения не включать сразу все мощные приборы. В первые 30 минут рекомендуется запускать бойлеры, обогреватели, стиральные машины и другую технику по очереди, чтобы снизить нагрузку на сеть и предотвратить повторные аварии.

Источник: ДТЭК Днепровские электросети.

В среду, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего были повреждены магистральные сети и обесточена часть Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов.

В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября в настоящее время в Днепропетровской и Запорожской областях.

Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Виннице, наблюдается отключение электроэнергии.

Читай нас в