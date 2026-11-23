Россия за два дня атаковала четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области
За два дня Россия нанесла удары по четырём энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области. Оборудование повреждено, на нескольких объектах возникли пожары.
В результате атак без электроэнергии остались около 353 тысяч домов. Без электричества осталась значительная часть Днепра, Самары и прилегающих районов.
Энергетики работали всю ночь и продолжают восстанавливать поврежденное оборудование. В первую очередь электричество восстанавливают на объектах критической инфраструктуры. Из-за повреждений магистральных сетей обеспечить электроснабжение всех потребителей пока невозможно.
В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах действуют экстренные отключения, графики не применяются. В остальных районах области свет отключают по графикам.
Источник: ДТЭК.
В результате вражеской атаки в Днепропетровской области повреждено важное энергетическое оборудование региона. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии в области.
Напомним, что за неделю оккупанты 128 раз атаковали энергетику Украины: где сложнее всего с электричеством.
3 ноября россияне совершили самую масштабную атаку на энергетику за время войны — Укрэнерго.