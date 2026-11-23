За два дня Россия нанесла удары по четырём энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области. Оборудование повреждено, на нескольких объектах возникли пожары.

В результате атак без электроэнергии остались около 353 тысяч домов. Без электричества осталась значительная часть Днепра, Самары и прилегающих районов.

Энергетики работали всю ночь и продолжают восстанавливать поврежденное оборудование. В первую очередь электричество восстанавливают на объектах критической инфраструктуры. Из-за повреждений магистральных сетей обеспечить электроснабжение всех потребителей пока невозможно.

В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах действуют экстренные отключения, графики не применяются. В остальных районах области свет отключают по графикам.

Источник: ДТЭК.

В результате вражеской атаки в Днепропетровской области повреждено важное энергетическое оборудование региона. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии в области.

Напомним, что за неделю оккупанты 128 раз атаковали энергетику Украины: где сложнее всего с электричеством.

3 ноября россияне совершили самую масштабную атаку на энергетику за время войны — Укрэнерго.

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