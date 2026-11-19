В течение суток оккупанты наносили удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. По состоянию на утро 19 ноября отключения электроэнергии были зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Из-за повреждений энергетического оборудования в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях вводятся аварийные отключения.

В некоторых регионах также действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до трех очередей.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Источник: НЭК «Укрэнерго»

Днем ранее российские удары привели к новым отключениям электроэнергии в восьми областях Украины.

Днепр полностью обесточен после вражеской атаки на энергетические объекты региона.

Российские дроны обесточили 33 населенных пункта в Николаевской области, повреждены дома.

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