Россия оставила без света потребителей в пяти областях Украины
В течение суток оккупанты наносили удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. По состоянию на утро 19 ноября отключения электроэнергии были зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.
Из-за повреждений энергетического оборудования в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях вводятся аварийные отключения.
В некоторых регионах также действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до трех очередей.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Источник: НЭК «Укрэнерго»
Днем ранее российские удары привели к новым отключениям электроэнергии в восьми областях Украины.
Днепр полностью обесточен после вражеской атаки на энергетические объекты региона.
Российские дроны обесточили 33 населенных пункта в Николаевской области, повреждены дома.