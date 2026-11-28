В воскресенье, 29 ноября, в Украине в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения — в объеме от одной до трёх очередей.

Для промышленных потребителей и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и работать над стабилизацией энергосистемы.

Точное время и продолжительность отключений по конкретному адресу будут зависеть от региона. Актуальные графики рекомендуется проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Источник: Укрэнерго.

Россия перешла от точечных ударов по ключевому оборудованию энергоподстанций к массированным атакам кассетными боеприпасами, пытаясь повредить как можно больше элементов инфраструктуры.

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области полностью прекратила выработку электроэнергии и тепла из-за масштабных разрушений, вызванных российскими атаками. В настоящее время на территории предприятия продолжается разбор завалов.

9 ноября в результате очередной атаки была повреждена Трипольская теплоэлектростанция. В «Центрэнерго» назвали последствия обстрела чрезвычайно серьёзными.

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