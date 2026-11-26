В пятницу, 27 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии в течение всего суток.

Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В «Укрэнерго» призывают следить за актуальными графиками на официальных страницах региональных облэнерго, поскольку объемы ограничений могут различаться в зависимости от области.

Источник: Укрэнерго.

Россия перешла от точечных ударов по ключевому оборудованию энергоподстанций к массированным атакам кассетными боеприпасами, пытаясь повредить как можно больше элементов инфраструктуры.

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области полностью прекратила выработку электроэнергии и тепла из-за масштабных разрушений, вызванных российскими атаками. В настоящее время на территории предприятия продолжается разбор завалов.

9 ноября в результате очередной атаки была повреждена Трипольская теплоэлектростанция. В «Центрэнерго» назвали последствия обстрела чрезвычайно серьёзными.

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