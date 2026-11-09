Фото: Росія знову завдала удару по Трипільській ТЕС

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Унаслідок чергової атаки пошкоджено Трипільську теплоелектростанцію. У «Центренерго» назвали наслідки обстрілу надзвичайно серйозними.

За словами генерального директора компанії Сергія Ісаченка, попри облаштовані захисні споруди, Росія посилила інтенсивність атак і змінила тактику.

Протягом короткого часу по одному об’єкту можуть застосовувати різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони.

Масштаби пошкоджень і обсяг необхідних відновлювальних робіт визначать після детального обстеження обладнання та інфраструктури.

Джерело: «Центренерго»

У Сумській, Харківській та Полтавській областях діють аварійні знеструмлення. Обмеження запровадили через складну ситуацію в енергосистемі.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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