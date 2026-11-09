Фото: Россия вновь нанесла удар по Трипольской ТЭС

В результате очередной атаки была повреждена Трипольская теплоэлектростанция. В «Центрэнерго» назвали последствия обстрела чрезвычайно серьезными.

По словам генерального директора компании Сергея Исаченко, несмотря на имеющиеся защитные сооружения, Россия усилила интенсивность атак и изменила тактику.

В течение короткого времени по одному объекту могут применяться различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны.

Масштабы повреждений и объем необходимых восстановительных работ будут определены после детального обследования оборудования и инфраструктуры.

Источник: «Центренерго»

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

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