По состоянию на 28 ноября 2026 года крупные сети автозаправочных станций в Украине скорректировали цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 80,50 грн за литр.

По сравнению с 27 ноября ряд крупных сетей АЗС снизил цены на топливо.

В сети UPG бензин А-95 и А-95+, дизельное топливо и премиальный дизель подешевели на 4 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л.

На АЗС Окко цены на все виды топлива, кроме автогаза, снизились на 3 грн/л. Газ подешевел на 1 грн/л.

В сети WOG произошло аналогичное снижение: большинство видов топлива подешевели на 3 грн/л, тогда как премиальный дизель подешевел на 5 грн/л. Автогаз также подешевел на 1 грн/л.

В Socar изменилась только цена на автогаз — она снизилась на 1 грн/л. Стоимость других видов топлива осталась без изменений.

В сети «БРСМ-Нафта» бензин А-95 и дизель подешевели на 1 грн/л. В «Укрнафте» цены не изменились.

В то же время в сети KLO бензин А-92, А-95, А-95+, а также А-100 подорожал на 1 грн/л.

По актуальным ценам среди представленных сетей:

Самая низкая цена на бензин А-95 — в KLO, 76,70 грн/л.

Самый дорогой бензин А-95 — в Socar, 85,90 грн/л.

Самый дешевый дизель — в «БРСМ-Нафта», 92,99 грн/л.

Самое дорогое обычное дизельное топливо продают в Socar — 101 грн/л.

Самая низкая цена на автогаз — у «БРСМ-Нафта», 59,99 грн/л.

Самый дорогой автогаз — в Окко, WOG и Socar, по 61,90 грн/л. Украинские автозаправочные станции пока перенесли на розничный рынок лишь часть снижения цен на топливо. В то же время оптовые цены на бензин и дизель снизились значительно ощутимее, поэтому часть экономии еще может дойти до конечных потребителей. Крупнейшие сети автозаправок обновили цены на топливо. Средняя цена литра бензина А-95 составляет 82,45 грн, а дизеля — 98,18 грн. Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм. Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы. В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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