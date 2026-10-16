Тепличні помідори в Україні подорожчали на 14 відсотків за тиждень
В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
За даними аналітиків, місцеві тепличні комбінати постачають менше помідорів, ніж раніше. Через похолодання врожай у стаціонарних теплицях дозріває повільніше, а вирощування овоча в плівкових теплицях припинилися.
Імпортні овочі поки не компенсують нестачу місцевої продукції. Водночас зростання цін на українські помідори вже стимулює збільшення поставок з-за кордону.
Попри подорожчання протягом останнього тижня, тепличні помідори в Україні в середньому на 18% дешевші, ніж у середині жовтня 2025 року.
Подальша динаміка цін залежатиме, зокрема, від обсягів постачання місцевої та імпортної продукції.
Джерело: EastFruit
Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.
Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.
Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.
В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати. Водночас у роздрібних торговельних мережах цінники суттєво відрізняються залежно від виду продукції, регіону та наявності спеціальних акційних пропозицій.