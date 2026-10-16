Дизель на АЗС України перетнув позначку 105 грн за літр

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Станом на 16 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж автозаправних станцій України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,55 грн за літр, а дизельного пального — 100,84 грн.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі «БРСМ-Нафта» автогаз і бензин А-95 подорожчали на 1 грн/л, дизельне пальне – менш ніж на 1 грн/л. У Socar дизельне пальне і ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л, а автогаз – на 2 грн/л. У WOG автогаз подорожчав на 1 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ – менш ніж на 2 грн/л.

Водночас в Окко та UPG дизельне пальне й ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л. В «Укрнафті» ДП, ДП+ та автогаз подорожчали на 1 грн/л. У мережі KLO автогаз, А-95, ДП та бензин А-92 подорожчали на 50 коп./л, бензин А-100 й А-95+ – на 1 грн/л, ДП+ – на 2 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

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