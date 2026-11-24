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На українському ринку зафіксували зростання вартості низки овочів і фруктів. Зокрема, ціни підвищилися на цибулю, картоплю, огірки та солодкий перець.

Серед овочів подорожчали ріпчаста цибуля, картопля, огірки та солодкий перець. Найбільш суттєве зростання відбулося у сегменті солодкого перцю, діапазон цін на який піднявся до 80-150 грн за кілограм проти 50-100 грн тижнем раніше. Станом на 20 листопада огірки реалізували по 150-200 грн/кг, ріпчасту цибулю – по 14-18 грн, а картоплю – по 10-15 грн/кг.

Окрім цього, зросла вартість зелені: зелену цибулю, кріп та петрушку продавали в межах 195-205 грн/кг. У фруктовому сегменті подорожчання торкнулося лише винограду, ціни на який за підсумками тижня встановилися на рівні 75-130 грн/кг.

Джерело: EastFruit

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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