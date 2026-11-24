Na rynku ukraińskim odnotowano wzrost cen szeregu warzyw i owoców. W szczególności wzrosły ceny cebuli, ziemniaków, ogórków i słodkiej papryki.

Wśród warzyw podrożały cebula, ziemniaki, ogórki i papryka słodka. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w segmencie papryki słodkiej, której przedział cenowy wzrósł do 80–150 UAH za kilogram w porównaniu z 50–100 UAH tydzień wcześniej. Na dzień 20 listopada ogórki sprzedawano po 150–200 UAH/kg, cebulę zwykłą – po 14–18 UAH, a ziemniaki – po 10–15 UAH/kg.

Ponadto wzrosły ceny zieleniny: zieloną cebulę, koperek i pietruszkę sprzedawano w przedziale 195–205 UAH/kg. W segmencie owoców wzrost cen dotknął jedynie winogron, których ceny na koniec tygodnia ustabilizowały się na poziomie 75–130 UAH/kg.

Źródło: EastFruit

Ceny hurtowe cebuli zwykłej na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 UAH za kilogram.

Tymczasem na Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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