На украинском рынке зафиксирован рост цен на ряд овощей и фруктов. В частности, цены выросли на лук, картофель, огурцы и сладкий перец.

Среди овощей подорожали репчатый лук, картофель, огурцы и сладкий перец. Наиболее существенный рост произошел в сегменте сладкого перца, диапазон цен на который поднялся до 80–150 грн за килограмм против 50–100 грн неделей ранее. По состоянию на 20 ноября огурцы продавались по 150–200 грн/кг, репчатый лук — по 14–18 грн, а картофель — по 10–15 грн/кг.

Кроме того, выросла стоимость зелени: зеленый лук, укроп и петрушка продавались в пределах 195–205 грн/кг. В фруктовом сегменте подорожание коснулось только винограда, цены на который по итогам недели установились на уровне 75–130 грн/кг.

Источник: EastFruit

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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