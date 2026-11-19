Крупнейшая украинская сеть Telegram-каналов «Труха» сменила владельца. По данным источников, соглашение между основателем проекта Максимом Лавриненко и криптопредпринимателем Николаем Удянским было подписано примерно в апреле 2026 года.

В июне о смене владельца сообщали журналист Сергей Стерненко и Forbes.

Тогда говорилось, что стоимость сделки могла составить от 15 до 25 миллионов долларов.

Ранее в СМИ также появлялась информация о возможном владении сетью харьковским предпринимателем Владимиром Литвином. Однако, по данным источников УНН, до заключения соглашения с Удянским владельцем оставался основатель «Трухи» Максим Лавриненко.

Источник: Forbes Ukraine

19 ноября 2026 года «Труха Украина» отмечает семилетие со дня основания. За это время проект харьковчанина Максима Лавриненко вырос из локального паблика в крупную медиагруппу с общей аудиторией более 10,3 миллиона подписчиков.

В 2024 году основатель и владелец медиагруппы «Труха Украина» Максим Лавриненко запустил благотворительный проект «Труха дарит жилье». На средства, полученные от прибыли телеграм-каналов группы, команда покупает квартиры людям, лишившимся крова из-за войны. Помощь уже получили семьи переселенцев, пережившие оккупацию и ранения, семьи с детьми, люди с инвалидностью.

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