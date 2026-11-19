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Найбільша українська мережа Telegram-каналів «Труха» змінила власника. За даними джерел, угоду між засновником проєкту Максимом Лавриненком і криптопідприємцем Миколою Удянським підписали приблизно у квітні 2026 року.

У червні про зміну власника повідомляли журналіст Сергій Стерненко та Forbes.

Тоді йшлося, що вартість угоди могла становити від 15 до 25 мільйонів доларів.

Раніше в медіа також з’являлася інформація про можливе володіння мережею харківським підприємцем Володимиром Литвином. Однак, за даними джерел УНН, до укладення угоди з Удянським власником залишався засновник «Трухи» Максим Лавриненко.

Джерело: Forbes Ukraine

19 листопада 2026 року «Труха Україна» відзначає семиріччя із заснування. За цей час проєкт харків’янина Максима Лавриненка виріс з локального пабліка у велику медіагрупу із загальною аудиторією понад 10,3 мільйона підписників.

У 2024 році засновник та власник медіагрупи «Труха Україна» Максим Лавриненко започаткував благодійний проєкт «Труха дарує житло». За кошти від прибутку телеграм-каналів групи команда купує квартири людям, які втратили свої домівки через війну. Допомогу вже отримали родини переселенців, які пережили окупацію та поранення, сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю.

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