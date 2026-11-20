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Станом на 20 листопада 2026 року на найбільших українських АЗС продовжило дешевшати пальне. Літр бензину А-95 коштує від 83,40 до 91,90 грн, тоді як ціни на автогаз переважно залишаються стабільними після суттєвого місячного подорожчання.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 19 листопада, у мережі UPG бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 83,90 грн/л, а преміальний А-95+ – також на 1 грн/л, до 85,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 98,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 2 грн/л, до 100,90 грн/л. Бензин А-100 також подешевшав на 1 грн/л – до 96,90 грн/л. Автогаз коштує 61,90 грн/л.

В Окко бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 88,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 1 грн/л, до 91,90 грн/л. Вартість бензину А-100 знизилася на 3 грн/л – до 96,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

У WOG звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 102,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – також на 1 грн/л, до 105,90 грн/л. Бензин А-95 коштує 89,90 грн/л, преміальний А-95+ – 92,90 грн/л, а автогаз – 63,50 грн/л.

У Socar ціни на пальне залишилися незмінними. Бензин А-95 коштує 91,90 грн/л, преміальний А-95+ – 94,90 грн/л, звичайне дизельне пальне – 106 грн/л, а преміальний дизель – 109 грн/л. Вартість автогазу становить 63,90 грн/л.

В «Укрнафті» преміальний бензин А-95+ подешевшав на 3 грн/л – до 84,90 грн/л. Водночас звичайний А-95 коштує 84,90 грн/л, бензин А-92 – 82,90 грн/л, дизельне пальне – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л.

У мережі KLO бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 83,40 грн/л, а преміальний А-95+ – на 1 грн/л, до 89,60 грн/л. Звичайне дизельне пальне та ДП+ також подешевшали на 1 грн/л – до 99,90 грн/л та 103,90 грн/л відповідно. Бензин А-100 подешевшав на 1 грн/л – до 97,90 грн/л, а А-92 – на 1 грн/л, до 82 грн/л. Автогаз коштує 63,40 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 1,81 грн/л – до 84,04 грн/л, а дизельне пальне – на 29 коп./л, до 98,01 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 18 коп./л – до 59,82 грн/л.

Наразі найдешевший бензин А-95 серед представлених мереж продають у KLO – 83,40 грн/л, а найдорожчий – у Socar, де його вартість становить 91,90 грн/л. Найнижча ціна дизельного пального зафіксована в «БРСМ-Нафті» – 98,01 грн/л, тоді як найвища – у Socar, 106 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, а найдешевший – у «БРСМ-Нафті», 59,82 грн/л.

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