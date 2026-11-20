截至2026年11月20日，乌克兰主要加油站的燃油价格继续走低。 A-95汽油每升价格在83.40至91.90格里夫纳之间，而汽车用液化石油气的价格在经历了一个月的显著上涨后，目前大多保持稳定。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了燃油价格。 与11月19日相比，UPG加油站网络的A-95汽油每升降价1格里夫纳，至83.90格里夫纳/升；而高端A-95+汽油同样每升降价1格里夫纳，至85.90格里夫纳/升。 普通柴油价格下调1格里夫纳/升，降至98.90格里夫纳/升；而高级柴油DP+则下调2格里夫纳/升，降至100.90格里夫纳/升。 A-100汽油价格同样下降了1格里夫纳/升，降至96.90格里夫纳/升。汽车用液化石油气价格为61.90格里夫纳/升。

在奥科（Okko）加油站，A-95汽油每升降价1格里夫纳，至88.90格里夫纳/升；而高端A-95+汽油每升降价1格里夫纳，至91.90格里夫纳/升。 A-100汽油价格下降了3格里夫纳/升，降至96.90格里夫纳/升。柴油和汽车用液化石油气的价格保持不变。

在WOG加油站，普通柴油价格下降了1格里夫纳/升，降至102.90格里夫纳/升；而高级柴油DP+的价格同样下降了1格里夫纳/升，降至105.90格里夫纳/升。 A-95汽油售价为89.90格里夫纳/升，高端A-95+汽油为92.90格里夫纳/升，汽车用液化石油气为63.50格里夫纳/升。

Socar的燃油价格保持不变。A-95汽油价格为91.90格里夫纳/升，高级A-95+汽油为94.90格里夫纳/升，普通柴油为106格里夫纳/升， 而高级柴油为109格里夫纳/升。汽车用液化石油气价格为63.90格里夫纳/升。

在“乌克兰石油”公司，A-95+高级汽油价格下调了3格里夫纳/升，降至84.90格里夫纳/升。 与此同时，普通A-95汽油价格为84.90格里夫纳/升，A-92汽油为82.90格里夫纳/升，柴油为99.90格里夫纳/升，汽车用液化石油气为61.90格里夫纳/升。

在KLO加油站网络中，A-95汽油价格下降了1格里夫纳/升，降至83.40格里夫纳/升；而高级A-95+汽油价格也下降了1格里夫纳/升，降至89.60格里夫纳/升。 普通柴油和DP+也分别下调了1格里夫纳/升，降至99.90格里夫纳/升和103.90格里夫纳/升。 A-100汽油每升降价1格里夫纳，至97.90格里夫纳/升；A-92汽油每升降价1格里夫纳，至82格里夫纳/升。汽车用液化石油气价格为63.40格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升降价1.81格里夫纳，至84.04格里夫纳/升；柴油每升降价29科皮克，至98.01格里夫纳/升。 与此同时，汽车用液化石油气价格上涨了18科皮/升，达到59.82格里夫纳/升。

目前，在各加油站连锁中，KLO销售的A-95汽油价格最低，为83.40格里夫纳/升；而Socar的售价最高，为91.90格里夫纳/升。 柴油最低价格出现在“BRSM-Nafta”——98.01格里夫纳/升，而最高价格则出现在Socar，为106格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气在奥科（Okko）销售，价格为64.90格里夫纳/升；最便宜的则在“BRSM-Nafta”，价格为59.82格里夫纳/升。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价格平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

关注我们在