Na dzień 20 listopada 2026 r. ceny paliw na największych ukraińskich stacjach benzynowych nadal spadały. Litr benzyny A-95 kosztuje od 83,40 do 91,90 hrywien, podczas gdy ceny autogazu pozostają w większości stabilne po znacznym miesięcznym wzroście.

Największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z 19 listopada w sieci UPG benzyna A-95 potaniała o 1 hrywnę za litr – do 83,90 hrywny za litr, a benzyna premium A-95+ – również o 1 hrywnę za litr, do 85,90 hrywny za litr. Zwykłe paliwo dieslowe potaniało o 1 hrywnę za litr – do 98,90 hrywny za litr, a wysokooktanowe paliwo dieslowe DP+ – o 2 hrywny za litr, do 100,90 hrywny za litr. Benzyna A-100 również potaniała o 1 UAH/l – do 96,90 UAH/l. Autogaz kosztuje 61,90 UAH/l.

W sieci Okko cena benzyny A-95 spadła o 1 hrywnię za litr – do 88,90 hrywny za litr, a ceny benzyny premium A-95+ spadły o 1 hrywnię za litr, do 91,90 hrywny za litr. Cena benzyny A-100 spadła o 3 hrywny za litr – do 96,90 hrywny za litr. Ceny oleju napędowego i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci WOG cena zwykłego oleju napędowego spadła o 1 hrywnę za litr – do 102,90 hrywny za litr, a cena oleju napędowego klasy premium DP+ – również o 1 hrywnę za litr, do 105,90 hrywny za litr. Benzyna A-95 kosztuje 89,90 hrywny za litr, benzyna premium A-95+ – 92,90 hrywny za litr, a autogaz – 63,50 hrywny za litr.

W sieci Socar ceny paliw pozostały bez zmian. Benzyna A-95 kosztuje 91,90 hrywien za litr, benzyna premium A-95+ – 94,90 hrywien za litr, zwykły olej napędowy – 106 hrywien za litr, a olej napędowy klasy premium – 109 UAH/l. Cena gazu samochodowego wynosi 63,90 UAH/l.

W sieci „Ukrnafta” cena benzyny premium A-95+ spadła o 3 hrywny za litr – do 84,90 hrywny za litr. Jednocześnie zwykła benzyna A-95 kosztuje 84,90 UAH/l, benzyna A-92 – 82,90 UAH/l, olej napędowy – 99,90 UAH/l, a autogaz – 61,90 UAH/l.

W sieci KLO cena benzyny A-95 spadła o 1 hrywnę za litr – do 83,40 hrywny za litr, a benzyny premium A-95+ – o 1 hrywnę za litr, do 89,60 hrywny za litr. Zwykłe paliwo dieslowe i DP+ również potaniały o 1 UAH/l – odpowiednio do 99,90 UAH/l i 103,90 UAH/l. Benzyna A-100 potaniała o 1 hrywnę za litr – do 97,90 hrywny za litr, a A-92 – o 1 hrywnę za litr, do 82 hrywny za litr. Autogaz kosztuje 63,40 hrywny za litr.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 1,81 hrywny za litr – do 84,04 hrywny za litr, a oleju napędowego – o 29 kopiejek za litr, do 98,01 hrywny za litr. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 18 kop./l – do 59,82 hrywny/l.

Obecnie najtańszą benzynę A-95 spośród reprezentowanych sieci sprzedaje KLO – za 83,40 UAH/l, a najdroższą – Socar, gdzie jej cena wynosi 91,90 UAH/l. Najniższą cenę oleju napędowego odnotowano w „BRSM-Nafta” – 98,01 UAH/l, natomiast najwyższą – w Socar, 106 UAH/l. Najdroższy autogaz sprzedaje się w sieci Okko – 64,90 UAH/l, a najtańszy – w „BRSM-Nafta” – 59,82 UAH/l.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują je po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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