W ciągu ostatnich 24 godzin cena benzyny A-95 w niektórych sieciach spadła o 1–2 hrywny za litr, a ceny benzyny premium A-95+ – o 1–3 hrywny. Średnia cena benzyny A-95 wynosi 87,39 hrywny za litr, a oleju napędowego – 101,68 hrywny za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG cena benzyny A-95 spadła o 2 hrywny za litr – do 84,90 hrywny za litr, a benzyny premium A-95+ – o 3 hrywny za litr, do 86,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny oleju napędowego i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci Okko ceny benzyny A-95 i A-95+ spadły o 1 hrywnę za litr – odpowiednio do 89,90 hrywny za litr i 92,90 hrywny za litr. Zwykłe paliwo dieslowe potaniało o 1 hrywnę za litr – do 103,90 hrywny za litr, a paliwo dieslowe klasy premium DP+ – o 4 hrywny za litr, do 103,90 hrywny za litr. Cena benzyny A-100 również spadła o 1 hrywnę za litr – do 99,90 hrywny za litr.

W sieci WOG ceny benzyny A-95 i A-95+ spadły o 1 hrywnę za litr – odpowiednio do 89,90 hrywny za litr i 92,90 hrywny za litr. Cena benzyny A-100 spadła o 1 hrywnę za litr – do 99,90 hrywny za litr. Ceny oleju napędowego i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci Socar ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały na poprzednim poziomie. W szczególności benzyna A-95 kosztuje 91,90 hrywny/l, olej napędowy – 106 hrywny/l, olej napędowy klasy premium – 109 hrywny/l, a autogaz – 63,90 hrywny/l.

W sieci „Ukrnafta” cena benzyny A-95 spadła o 2 hrywny za litr – do 84,90 hrywny za litr, a benzyny premium A-95+ – o 2 hrywny za litr, do 87,90 hrywny za litr. Jednocześnie cena benzyny A-92 spadła o 2 UAH/l – do 82,90 UAH/l. Ceny oleju napędowego i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci KLO cena benzyny premium A-95+ spadła o 1 hrywnę za litr – do 90,60 hrywny za litr. Zwykłe paliwo dieslowe i DP+ potaniały o 1 hrywnę za litr – odpowiednio do 100,90 hrywny za litr i 104,90 hrywny za litr. Cena benzyny A-100 spadła o 1 hrywnę za litr – do 98,90 hrywny za litr, podczas gdy cena autogazu wzrosła o 50 kopiejek za litr – do 63,40 hrywny za litr.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 14 kop./l – do 85,85 gr./l, a oleju napędowego – o 25 kop./l, do 98,30 gr./l. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 14 kop./l – do 59,64 UAH/l.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 91,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 106 UAH/l, a oleju napędowego klasy premium – 109 UAH/l. Najdroższy autogaz sprzedaje się w sieci Okko – 64,90 hrywien za litr, podczas gdy najniższa cena tego rodzaju paliwa utrzymuje się w sieci „BRSM-Nafta” – 59,64 hrywien za litr.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa w cenie 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Czytaj nas na