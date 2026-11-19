过去24小时内，部分加油站网络的A-95汽油每升降价1–2格里夫纳，而高端A-95+汽油每升降价1–3格里夫纳。 A-95汽油的平均价格为87.39格里夫纳/升，柴油为101.68格里夫纳/升。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了燃油价格。 与前一天相比，UPG加油站网络的A-95汽油每升降价2格里夫纳，至84.90格里夫纳/升；而高端A-95+汽油每升降价3格里夫纳，至86.90格里夫纳/升。 与此同时，柴油和汽车用液化石油气的价格保持不变。

在奥科（Okko）加油站，A-95和A-95+汽油价格均下调1格里夫纳/升，分别降至89.90格里夫纳/升和92.90格里夫纳/升。 普通柴油价格下调1格里夫纳/升，降至103.90格里夫纳/升；而高级柴油DP+价格下调4格里夫纳/升，降至103.90格里夫纳/升。 A-100汽油价格也下调了1格里夫纳/升，降至99.90格里夫纳/升。

在WOG加油站，A-95和A-95+汽油价格均下调1格里夫纳/升，分别降至89.90格里夫纳/升和92.90格里夫纳/升。 A-100汽油价格下降了1格里夫纳/升，降至99.90格里夫纳/升。柴油和汽车用液化石油气的价格保持不变。

在Socar加油站，所有在售燃油的价格均维持在原有水平。 具体而言，A-95汽油售价为91.90格里夫纳/升，柴油为106格里夫纳/升，高级柴油为109格里夫纳/升，汽车用液化石油气为63.90格里夫纳/升。

在“乌克兰石油”公司，A-95汽油价格下调2格里夫纳/升，降至84.90格里夫纳/升；而高端A-95+汽油价格下调2格里夫纳/升，降至87.90格里夫纳/升。 与此同时，A-92汽油价格下调2格里夫纳/升，降至82.90格里夫纳/升。柴油和汽车用液化石油气的价格保持不变。

在KLO加油站网络中，A-95+高级汽油每升降价1格里夫纳，降至90.60格里夫纳/升。 普通柴油和DP+柴油均下调1格里夫纳/升，分别降至100.90格里夫纳/升和104.90格里夫纳/升。 A-100汽油每升降价1格里夫纳，至98.90格里夫纳/升；而汽车用液化气每升上涨50科皮克，至63.40格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升降价14科皮——至85.85格里夫纳/升，柴油每升降价25科皮，至98.30格里夫纳/升。 与此同时，汽车用液化石油气价格上涨了14科皮/升，达到59.64格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为91.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar——106格里夫纳/升，而优质柴油为109格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气由奥科（Okko）销售，价格为64.90格里夫纳/升；而该类燃料的最低价格仍由“BRSM-Nafta”保持，为59.64格里夫纳/升。

本周乌克兰洋葱的出厂价格平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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