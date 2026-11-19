За сутки бензин А-95 в некоторых сетях подешевел на 1–2 грн за литр, а премиальный А-95+ — на 1–3 грн. Средняя стоимость А-95 составляет 87,39 грн/л, дизельного топлива – 101,68 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети UPG бензин А-95 подешевел на 2 грн/л — до 84,90 грн/л, а премиальный А-95+ — на 3 грн/л, до 86,90 грн/л. В то же время цены на дизельное топливо и автогаз остались неизменными.

В сети «Окко» бензин А-95 и А-95+ подешевели на 1 грн/л — до 89,90 грн/л и 92,90 грн/л соответственно. Обычное дизельное топливо подешевело на 1 грн/л – до 103,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ – на 4 грн/л, до 103,90 грн/л. Бензин А-100 также подешевел на 1 грн/л – до 99,90 грн/л.

В сети WOG бензин А-95 и А-95+ подешевели на 1 грн/л — до 89,90 грн/л и 92,90 грн/л соответственно. Стоимость бензина А-100 снизилась на 1 грн/л — до 99,90 грн/л. Цены на дизельное топливо и автогаз остались без изменений.

В Socar цены на все представленные виды топлива остались на прежнем уровне. В частности, бензин А-95 стоит 91,90 грн/л, дизельное топливо — 106 грн/л, премиальный дизель — 109 грн/л, а автогаз — 63,90 грн/л.

В «Укрнафте» бензин А-95 подешевел на 2 грн/л — до 84,90 грн/л, а премиальный А-95+ — на 2 грн/л, до 87,90 грн/л. В то же время бензин А-92 подешевел на 2 грн/л – до 82,90 грн/л. Цены на дизельное топливо и автогаз остались без изменений.

В сети KLO премиальный бензин А-95+ подешевел на 1 грн/л – до 90,60 грн/л. Обычное дизельное топливо и ДП+ подешевели на 1 грн/л — до 100,90 грн/л и 104,90 грн/л соответственно. Бензин А-100 подешевел на 1 грн/л — до 98,90 грн/л, тогда как автогаз подорожал на 50 коп./л — до 63,40 грн/л.

В «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подешевел на 14 коп./л – до 85,85 грн/л, а дизельное топливо – на 25 коп./л, до 98,30 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 14 коп./л – до 59,64 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 91,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar – 106 грн/л, а на премиальный дизель – 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в «Окко» — 64,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафте» — 59,64 грн/л.

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