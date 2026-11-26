Amazon требует от украинских продавцов до 31 декабря 2026 года предоставить действующий украинский номер плательщика НДС (VRN).

Без него с 1 января аккаунты будут деактивированы во всех магазинах маркетплейса, а предприниматели не смогут получать и выполнять заказы.

Платформа принимает именно номер плательщика НДС — обычных документов о регистрации ФЛП недостаточно. Это требование создает проблемы для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, которые по закону не являются плательщиками НДС.

Amazon рекомендует продавцам перейти в третью группу единого налога со ставкой 3% + НДС и зарегистрироваться в качестве плательщиков этого налога. Индивидуальные предприниматели первой и второй групп не могут оформить НДС без смены группы, а предприниматели третьей группы со ставкой 5% работают без него.

В то же время украинское законодательство не обязывает всех индивидуальных предпринимателей становиться плательщиками НДС только из-за торговли на зарубежных маркетплейсах. Статус предпринимателя и плательщика НДС — это разные юридические категории.

Источник: Amazon

С 1 января 2028 года ФЛП и юридические лица, уплачивающие единый налог, относящиеся к первой–третьей группам (за исключением электронных резидентов третьей группы), могут быть обязаныобязаны регистрироваться в качестве плательщиков НДС в случае превышения годового объема операций в 85 тыс. евро — вместо действующего порога в 1 млн грн, рассчитанного по официальному курсу НБУ по состоянию на 1 января соответствующего года.

Amazon заявила, что приобретёт технологию ИИ-стартапа Decart и привлечёт к работе его основателей и других сотрудников.

Amazon рассматривает инициативу World Product Graph, которая предусматривает сбор данных практически обо всех товарах, продаваемых в мире, в том числе о позициях, не входящих в ассортимент компании.

Amazon в США начала поэтапно запускать функцию текстовых покупок через ИИ-помощника Alexa for Shopping. Сначала она будет доступна небольшой группе приглашенных пользователей, а более широкое внедрение компания планирует в течение ближайших недель.

Читай нас в