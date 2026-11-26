Amazon wymaga od ukraińskich sprzedawców, aby do 31 grudnia 2026 r. podali ważny ukraiński numer podatnika VAT (VRN).

Bez niego od 1 stycznia konta zostaną dezaktywowane we wszystkich sklepach platformy, a przedsiębiorcy nie będą mogli przyjmować ani realizować zamówień.

Platforma akceptuje wyłącznie numer podatnika VAT — zwykłe dokumenty rejestracyjne osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie są wystarczające. Wymóg ten stwarza problemy dla przedsiębiorców korzystających z systemu uproszczonego, którzy zgodnie z prawem nie są podatnikami VAT.

Amazon zaleca sprzedawcom przejście do trzeciej grupy podatku jednolitego o stawce 3% + VAT oraz zarejestrowanie się jako podatnicy tego podatku. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z pierwszej i drugiej grupy nie mogą zarejestrować się jako podatnicy VAT bez zmiany grupy, natomiast przedsiębiorcy z trzeciej grupy o stawce 5% działają bez niego.

Jednocześnie ukraińskie prawo nie zobowiązuje wszystkich osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do uzyskania statusu podatnika VAT wyłącznie z powodu prowadzenia handlu na zagranicznych platformach handlowych. Status przedsiębiorcy i podatnika VAT to różne kategorie prawne.

Źródło: Amazon

Od 1 stycznia 2028 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne objęte podatkiem jednolitym z grup pierwszej–trzeciej (z wyjątkiem rezydentów elektronicznych z grupy trzeciej) mogą być zobowiązanedo zarejestrowania się jako podatnicy VAT w przypadku przekroczenia rocznego obrotu w wysokości 85 tys. euro — zamiast obowiązującego obecnie progu w wysokości 1 mln UAH, obliczonego według oficjalnego kursu NBU na dzień 1 stycznia danego roku.

Amazon ogłosił, że przejmie technologię start-upu Decart zajmującego się sztuczną inteligencją oraz zatrudni jego założycieli i innych pracowników.

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Amazon w Stanach Zjednoczonych rozpoczął stopniowe wdrażanie funkcji zakupów tekstowych za pośrednictwem asystenta AI Alexa for Shopping. Początkowo będzie ona dostępna dla niewielkiej grupy zaproszonych użytkowników, a szersze wdrożenie firma planuje w ciągu najbliższych tygodni.

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