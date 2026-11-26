亚马逊要求乌克兰卖家在2026年12月31日前提供有效的乌克兰增值税纳税人编号（VRN）。

若未提供该号码，自1月1日起，其在该平台所有店铺的账户将被停用，商家将无法接收和处理订单。

该平台仅接受增值税纳税人编号——普通的个体工商户注册文件不足以满足要求。这一要求给采用简易税制且依法不属于增值税纳税人的个体工商户带来了困扰。

亚马逊建议卖家转为税率为3%+增值税的统一税制第三组，并注册为该税种的纳税人。第一组和第二组的个体工商户若不变更组别则无法办理增值税登记，而税率为5%的第三组个体工商户则无需增值税即可经营。

与此同时，乌克兰法律并未规定所有个体经营者仅因在海外电商平台开展贸易就必须成为增值税纳税人。个体经营者身份与增值税纳税人身份属于不同的法律类别。

来源：亚马逊

自2028年1月1日起，第一至第三组实行统一税制的个体工商户和法人（第三组电子居民除外）可能被要求——而非现行以该年1月1日乌克兰国家银行（NBU）官方汇率计算的100万格里夫纳门槛。

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