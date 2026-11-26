Группа компаний «БЛУМИ», в состав которой входит производитель «Снежной панды», прекращает свою деятельность. В результате российских атак были уничтожены все производственные помещения и оборудование компании.

«Вчера произошла пятая и последняя атака на наше предприятие. Люди не пострадали. Производственное оборудование, к сожалению, не подлежит восстановлению», — сообщили в компании.

Учитывая эти обстоятельства, группа компаний «БЛУМИ» прекращает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования.

Это решение непосредственно касается всех брендов компании: «Снежная Панда», «Нежное прикосновение», «Zoo Zoo», «Helper» и «Helper Professional».

Источник: Снежная Панда

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