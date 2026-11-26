Grupa przedsiębiorstw „BLUMI”, w skład której wchodzi producent „Śnieżnej Pandy”, zaprzestaje działalności. W wyniku rosyjskich ataków zniszczono wszystkie obiekty produkcyjne i wyposażenie firmy.

„Wczoraj miał miejsce piąty i ostatni atak na nasz zakład. Nikt nie ucierpiał. Niestety, sprzęt produkcyjny nie nadaje się do naprawy” – poinformowano w firmie.

W związku z tymi okolicznościami grupa przedsiębiorstw „BLUMI” zaprzestaje produkcji na Ukrainie z powodu zniszczenia obiektów produkcyjnych i sprzętu.

Decyzja ta dotyczy bezpośrednio wszystkich marek firmy: „Śnieżna Panda”, „Delikatny dotyk”, „Zoo Zoo”, „Helper” oraz „Helper Professional”.

Źródło: Śnieżna Panda

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