Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na czwartek, 26 listopada, na poziomie 45,27 hrywny, co stanowi spadek o 8 kopiejek w porównaniu z kursem z 25 listopada, który wynosił 45,35 hrywny.

Oficjalny kurs euro na 26 listopada spadł o 7 kopiejek — do 49,53 hrywny w porównaniu z 49,60 hrywny z poprzedniego dnia bankowego.

Źródło: dane Narodowego Banku Ukrainy.

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