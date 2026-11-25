Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 26 ноября, на уровне 45,27 гривны, что на 8 копеек меньше по сравнению с курсом 25 ноября, который составлял 45,35 гривны.

Официальный курс евро на 26 ноября снизился на 7 копеек — до 49,53 гривны против 49,60 гривны предыдущего банковского дня.

Источник: данные Национального банка Украины.

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