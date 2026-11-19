Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalne kursy walut obcych na piątek, 20 listopada 2026 roku. Według danych organu regulacyjnego hrywna nadal umacniała się względem głównych walut światowych.

Oficjalny kurs dolara amerykańskiego spadł o 15 kopiejek — do 45,05 UAH (w porównaniu z 45,20 UAH w czwartek, 19 listopada).

Jednocześnie oficjalny kurs euro spadł o 4 kopiejki i wyniesie 49,53 UAH (w porównaniu z 49,57 UAH dzień wcześniej).

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na czwartek, 19 listopada 2026 r., oficjalny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 45,20 hrywny. W porównaniu ze środą, 18 listopada, kiedy amerykańska waluta kosztowała 45,34 hrywny, jej wartość spadła o 14 kopiejek.

We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał bez zmian przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Euro straciło na wartości w obu kierunkach wymiany, podczas gdy w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy (NBU) obniżył 17 listopada oficjalny kurs euro i dolara.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

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