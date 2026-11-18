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Національний банк України встановив на четвер, 19 листопада 2026 року, офіційний курс долара США на рівні 45,20 гривні. Порівняно із середою, 18 листопада, коли американська валюта коштувала 45,34 гривні, її вартість знизилася на 14 копійок.

Офіційний курс євро також продемонстрував падіння. На 19 листопада регулятор встановив його на позначці 49,57 гривні проти 49,85 гривні у середу. Таким чином, європейська валюта подешевшала на 28 копійок.

Джерело: НБУ.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Нагадаємо, НБУ на 17 листопада знизив офіційний курс євро і долара.

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