Firmy SoftConstruct i BetConstruct, powiązane z międzynarodowymi właścicielami marki Vbet, nadal działają na rosyjskim rynku gier hazardowych. Jednocześnie ukraiński biznesmen Artur Granz, któremu przypisuje się faktyczny wpływ na działalność Vbet na Ukrainie, nie figuruje prawnie wśród właścicieli firmy.

Informację tę podał dziennikarz Jewgienij Plinski na swoim kanale w Telegramie. Według jego informacji, SoftConstruct i BetConstruct należą do ormiańskich przedsiębiorców Vigena i Vage'a Badalayanów, którzy są również właścicielami międzynarodowych praw do znaku towarowego Vbet poprzez spółkę SC IP LIMITED, zarejestrowaną na wyspie Jersey.

Plinski zwraca uwagę, że Badalayanowie formalnie wycofali się z ukraińskiej części Vbet pod koniec 2022 roku po pojawieniu się informacji o ich działalności w Rosji i powiązaniach z rosyjskimi władzami. Zastąpił ich Rudolf Poghosian, którego dziennikarz określa jako osobę zaufaną braci oraz Artura Granza.

Według Plinskiego taka zmiana formalnych właścicieli nie oznacza, że powiązania z poprzednimi udziałowcami zostały całkowicie zerwane. Rodzi to również pytanie o to, na ile przejrzysta jest struktura własnościowa ukraińskiego operatora gier hazardowych.

Przypomnijmy, że Finmonitoring zablokował konta VBet i Pin-UP. Zablokowanie nastąpiło na podstawie części 3 artykułu 23 ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych w sposób przestępczy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Jednak później okazało się, że firmy Vbet i Pin-UP, podejrzane o powiązania z Rosjanami, już wkrótce mogą legalnie odblokować swoje zajęte aktywa o wartości 3 miliardów hrywien.

Później sąd odmówił spółce „VBET Ukraina” Artura Granza zawieszenia sankcji. Firma próbowała zawiesić decyzję organu regulacyjnego do czasu rozpatrzenia głównego pozwu, powołując się na potencjalne zagrożenia dla swojej działalności.

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