与Vbet品牌国际所有者有关联的SoftConstruct和BetConstruct两家公司，仍在俄罗斯博彩市场开展业务。与此同时，据称在乌克兰对Vbet拥有实际控制权的乌克兰商人阿图尔·格兰茨，在法律上并未出现在该公司所有者名单中。

记者叶夫根·普林斯基在其Telegram频道上披露了这一消息。 据他透露，SoftConstruct和BetConstruct归亚美尼亚企业家维根和瓦格·巴达利亚所有，他们还通过在泽西岛注册的公司SC IP LIMITED持有Vbet商标的国际权利。

普林斯基指出，在有关巴达利亚兄弟在俄罗斯的活动及其与俄罗斯当局关系的报道曝光后，他们于2022年底正式退出了Vbet在乌克兰的业务。 接替他们的是鲁道夫·波戈相，该记者称其为巴达利亚兄弟及阿图尔·格兰茨的受托人。

据普林斯基称，这种名义所有者的变更并不意味着与前业务参与者的联系已被完全切断。这也引发了一个问题：这家乌克兰博彩运营商的股权结构究竟有多透明。

需要指出的是，金融监控局已冻结了VBet和Pin-UP的账户。 此次冻结是依据乌克兰《关于预防和打击犯罪所得合法化（洗钱）及恐怖主义融资法》第23条第3款进行的。

然而随后有消息称，涉嫌与俄罗斯方面有联系的Vbet和Pin-UP公司，可能很快就能合法解冻其被冻结的30亿格里夫纳资产。

此后，法院驳回了阿图尔·格兰茨旗下的“VBET乌克兰”公司关于暂停制裁的申请。该公司曾试图以业务可能面临的风险为由，要求在审理主要诉讼前暂停监管机构的决定。

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