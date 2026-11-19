Компании SoftConstruct и BetConstruct, связанные с международными владельцами бренда Vbet, продолжают работать на российском игорном рынке. При этом украинский бизнесмен Артур Гранц, которому приписывают фактическое влияние на Vbet в Украине, юридически не фигурирует среди владельцев компании.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в своём Telegram-канале. По его данным, SoftConstruct и BetConstruct принадлежат армянским предпринимателям Вигену и Ваге Бадалянам, которые также являются владельцами международных прав на торговую марку Vbet через компанию SC IP LIMITED, зарегистрированную на острове Джерси.

Плинский обращает внимание, что Бадаляны формально вышли из украинской части Vbet в конце 2022 года после появления информации об их деятельности в России и связях с российскими властями. Их заменил Рудольф Погосян, которого журналист называет доверенным лицом братьев и Артура Гранца.

По версии Плинского, такая смена формальных владельцев не означает, что связи с предыдущими участниками бизнеса были полностью разорваны. Это также ставит вопрос о том, насколько прозрачна структура собственности украинского игорного оператора.

Напомним, «Финмониторинг» заблокировал счета VBet и Pin-UP. Блокировка произошла на основании ч. 3 статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Однако впоследствии стало известно, что компании Vbet и Pin-UP, которых подозревают в связях с россиянами, совсем скоро могут легально разблокировать свои арестованные активы на сумму 3 миллиарда гривен.

Позже суд отказал «VBET Украина» Артура Гранца в приостановлении санкций. Компания пыталась приостановить решение регулятора до рассмотрения основного иска, ссылаясь на возможные риски для своей деятельности.

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