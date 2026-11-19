Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 20 ноября 2026 года. Согласно данным регулятора, гривна продолжила укрепляться по отношению к основным мировым валютам.

Официальный курс доллара США снизился на 15 копеек — до 45,05 грн (против 45,20 грн в четверг, 19 ноября).

В то же время официальный курс евро снизился на 4 копейки и составит 49,53 грн (по сравнению с 49,57 грн днем ранее).

Источник: Национальный банк Украины.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 ноября 2026 года, официальный курс доллара США на уровне 45,20 гривны. По сравнению со средой, 18 ноября, когда американская валюта стоила 45,34 гривны, ее стоимость снизилась на 14 копеек.

Во вторник, 17 ноября 2026 года, курс доллара в украинских обменных пунктах остался неизменным при покупке, а при продаже немного снизился. Евро подешевело в обоих направлениях обмена, тогда как в банках стоимость валюты зависит от учреждения и способа расчета.

Напомним, НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

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