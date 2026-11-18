自2027年1月1日起，通过OLX配送销售商品的用户必须使用“Diia”进行身份验证。这是由于数字平台收入征税的新规定。

该新规不适用于买家。同时，身份验证本身并不意味着会自动征收税款。

主要征税条件：

每年不超过2000 欧元——在所有数字平台上销售商品所得的收入均免征税。交易次数不受限制，无需提交纳税申报表。

超过2000欧元 ——将适用10%的个人所得税税率，且不征收额外的军事附加费。

限额将根据所有平台的总收入计算，而不仅限于OLX平台。

若超过门槛，税务机关将发出通知决定书。纳税人需在60天内缴纳确定的税款。

新规不改变个体经营者的征税程序。第4903-IX号法律已于2026年10月23日生效，其主要条款将于2027年1月1日起实施。

来源：财政部。

总统弗拉基米尔·泽连斯基尚未签署关于数字平台收入征税的法律，原因是议员们就政治上重要人物条款提出了修正案。

乌克兰最高拉达通过了关于对数字平台征税的法律，该法律在社会上已被称为“OLX税”。共有241名议员对该法案投了赞成票。 人民公仆党团投出了最多赞成票，而“祖国”党和“欧洲团结”党则未支持该法案。

乌克兰最高拉达已将备受争议的第14025号法案（即所谓的OLX税）从审议议程中撤下。 原因很简单：支持对互联网销售和服务征税的议案，赞成票未达到通过所需的票数。

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